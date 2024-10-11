Гунько: Российских тренеров у нас не ценят в отличие от иностранцев

Бывший игрок и тренер московского «Спартака»считает, что российских наставников в РПЛ не очень то и ценят в отличие от иностранных специалистов.

«Надо у "Оренбурга" спросить, почему они не попробуют работать с российскими специалистами.

Я за российских тренеров и всегда говорю, что иностранцам дают больше времени на работу, больше шансов на ошибку, больше времени на исправление этих ошибок.

Российских тренеров по каким-то причинам не ценят», — заявил Дмитрий Гунько в соцсети.

Календарь и таблица РПЛ

Сейчас 48-летний Гунько работает уже несколько лет с армянским «Урарту». Недавно стало известно, что босниец Владимир Слишкович возглавил «Оренбург», сменив на этом посту испанца Давида Деограсию.