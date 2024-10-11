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    Гунько: Российских тренеров у нас не ценят в отличие от иностранцев

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    Бывший игрок и тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько считает, что российских наставников в РПЛ не очень то и ценят в отличие от иностранных специалистов.

    Дмитрий Гунько
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    Дмитрий Гунько

    «Надо у "Оренбурга" спросить, почему они не попробуют работать с российскими специалистами.

    Я за российских тренеров и всегда говорю, что иностранцам дают больше времени на работу, больше шансов на ошибку, больше времени на исправление этих ошибок.

    Российских тренеров по каким-то причинам не ценят», — заявил Дмитрий Гунько в соцсети.

    Календарь и таблица РПЛ

    Сейчас 48-летний Гунько работает уже несколько лет с армянским «Урарту». Недавно стало известно, что босниец Владимир Слишкович возглавил «Оренбург», сменив на этом посту испанца Давида Деограсию.

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