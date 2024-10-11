Глушенков назвал два футболиста, которых хотел бы видеть в «Зените»

Нападающийответил на вопрос о том, кого из игроков хотел бы видеть в составе «сине-бело-голубых».

«Если была бы возможность взять любого футболиста РПЛ в "Зенит", кого бы взял? Сложный выбор, много кого. Ну, наверное, Серёжу Пиняева. Только ему чуть-чуть, ну, везение надо вот это поймать. Футбольный фарт, назовём это так.

Ну, наверное, Батракова. И не знаю, кого ещё. Пускай вот они», — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

Напомним, что Сергей Пиняев и Алексей Батраков выступают за «Локомотив». Батраков занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги, забив 7 голов и сделав 6 ассистов за 11 встреч в РПЛ.