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    Глушенков назвал два футболиста, которых хотел бы видеть в «Зените»

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    Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопрос о том, кого из игроков хотел бы видеть в составе «сине-бело-голубых».

    Максим Глушенков — нападающий «Зенита»
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    Максим Глушенков — нападающий «Зенита»

    «Если была бы возможность взять любого футболиста РПЛ в "Зенит", кого бы взял? Сложный выбор, много кого. Ну, наверное, Серёжу Пиняева. Только ему чуть-чуть, ну, везение надо вот это поймать. Футбольный фарт, назовём это так.

    Ну, наверное, Батракова. И не знаю, кого ещё. Пускай вот они», — сказал Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу».

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    • Напомним, что Сергей Пиняев и Алексей Батраков выступают за «Локомотив». Батраков занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров лиги, забив 7 голов и сделав 6 ассистов за 11 встреч в РПЛ.

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