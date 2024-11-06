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    «Зенит» — «Ахмат». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка России «Зенит» — «Ахмат»

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    «Зенит»
    «Зенит» на своем поле сыграет с «Ахматом» в первом матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 20:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Зенит»

    «Зенит» занял первое место в группе с «Рубином», «Акроном» и «Факелом». «Сине-бело-голубые» одержали пять побед и один раз уступили в серии пенальти, набрав итоговые 16 очков. Разница забитых и пропущенных голов составила 13:2.

    Команда из Санкт-Петербурга выиграла Кубок России в прошлом сезоне, одолев в решающем матче «Балтику». Таким образом, «Зенит» в пятый раз в истории стал обладателем этого трофея, выйдя на чистое третье место по количеству побед в турнире («Локомотив» — 9, ЦСКА — 8).

    В РПЛ подопечные Сергея Семака идут на второй строчке (33 очка) с отставанием в три балла от лидирующего «Краснодара». В крайнем туре РПЛ «Зенит» дома обыграл махачкалинское «Динамо» (2:1).

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    «Ахмат»

    «Ахмат» стал вторым в группе Кубка России с ЦСКА, «Краснодаром» и «Пари НН». Грозненцы набрали 9 очков и при равном количестве баллов опередили «быков» в борьбе за выход в плей-офф Пути РПЛ.

    Лучшим результатом «Ахмата» в этом турнире стала победа в 2004 году. Тогда грозненский «Терек» стал обладателем трофея, обыграв в финальном матче «Крылья Советов».

    В нынешнем сезоне РПЛ дела у команды обстоят не лучшим образом. После 14-ти туров «Ахмат» занимает предпоследнее 15-е место в таблице, набрав 9 очков. В крайнем матче подопечные Сергея Ташуева проиграли дома «Пари НН» (0:2).

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в сезоне 2023/2024 РПЛ. «Зенит» праздновал победу в обоих матчах — 2:1 дома и 5:1 в гостях.

    В 10-ти последних встречах на счету команды из Санкт-Петербурга 7 побед, «Ахмат» оказался сильнее в одном случае и 2 раза была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат» с коэффициентом 2.03.

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