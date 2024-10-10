Молдова — Андорра: счет матча 2:0, обзор голов

Сборная Молдовы Фото: globallookpress.com
Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Артур Ионицэ и Максим Кожокару.
Лига наций. 3-й тур
Молдова — Андорра 2:0 (1:0, 1:0)
Голы: 1:0 — 31 Ионицэ, 2:0 — 90+5 КожокаруМолдова: Челядник, Рябчук, Плэтикэ, Бабогло, Мудрак, Крэчун, Ионицэ (Кожокару, 71), Рацэ (Мандрыченко, 82), Моцпан (Марандич, 58), Каймаков (Стынэ, 71), Домашкан (Постолаки, 57)Андорра: Альварес, Гарсия Реном (Санчес, 61), Сан-Николас, Оливера, Гарсия, Макс Льовера, Сервос, Валес (Пухоль, 84), Тейшейра (Валес, 71), Мартинес (Рикард, 61), РосасПредупреждения: Моцпан (26), Росас (28), Бабогло (28), Сан-Николас (53), Мудрак (78), Валес (88), Пухоль (90+2), Крэчун (90+4)
Календарь и таблица Лиги наций
Молдова с шестью очками расположилась на первом месте в группе. Андорра без очков на последней строчке.