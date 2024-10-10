Израиль — Франция: счет матча 1:4, обзор голов

В матче третьего тура группового этапа Лиги наций сборнаяразгромила командусо счетом 4:1.

За гостей отличились Эдуардо Камавинга, Маттео Гендузи, Кристофер Нкунку и Брэдли Баркола. У хозяев забил полузащитник Омри Гандельман.

Лига наций. 3-й тур Израиль — Франция 1:4 (1:2, 0:2) Голы: 0:1 — 6 Камавинга, 1:1 — 24 Гандельман, 1:2 — 28 Нкунку, 1:3 — 87 Гендузи, 1:4 — 89 БарколяИзраиль: Глазер, Балтакса, Нахмиас, Фейнгольд, Глух, Гандельман (Перец, 62), Хазиза (Битон, 76), Абу-Фани (Азулай, 67), Джабер (Групер, 76), Абада, Барибо (Халайли, 62)Франция: Меньян, Тео (Динь, 90), Салиба, Конате, Кунде, Камавинга (Фофана, 70), Тчуамени (Заир-Эмери, 90), Олисе (Барколя, 70), Нкунку (Гендузи, 77), Дембеле, Коло-МуаниПредупреждение: Камавинга (18)

Календарь и таблица Лиги наций

После этого матча Франция с 6 очками занимает второе место в группе 2 лиги А, Израиль без очков на последней строчке.