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    Франция разгромила Израиль в Лиге наций

    Израиль — Франция: счет матча 1:4, обзор голов

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    В матче третьего тура группового этапа Лиги наций сборная Франции разгромила команду Израиля со счетом 4:1.

    Эдуардо Камавинга
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    Эдуардо Камавинга

    За гостей отличились Эдуардо Камавинга, Маттео Гендузи, Кристофер Нкунку и Брэдли Баркола. У хозяев забил полузащитник Омри Гандельман.

    Лига наций. 3-й тур
    Израиль — Франция 1:4 (1:2, 0:2)
    Голы: 0:1 — 6 Камавинга, 1:1 — 24 Гандельман, 1:2 — 28 Нкунку, 1:3 — 87 Гендузи, 1:4 — 89 БарколяИзраиль: Глазер, Балтакса, Нахмиас, Фейнгольд, Глух, Гандельман (Перец, 62), Хазиза (Битон, 76), Абу-Фани (Азулай, 67), Джабер (Групер, 76), Абада, Барибо (Халайли, 62)Франция: Меньян, Тео (Динь, 90), Салиба, Конате, Кунде, Камавинга (Фофана, 70), Тчуамени (Заир-Эмери, 90), Олисе (Барколя, 70), Нкунку (Гендузи, 77), Дембеле, Коло-МуаниПредупреждение: Камавинга (18)

    Календарь и таблица Лиги наций

    После этого матча Франция с 6 очками занимает второе место в группе 2 лиги А, Израиль без очков на последней строчке.

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