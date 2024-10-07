Гарначо не сыграет за Аргентину в ближайших матчах

Травма колена не позволит вингеру сборной Аргентинысыграть в ближайших матчах национальной команды.

«У меня были проблемы с коленом в последних двух матчах, и я не смогу приехать в сборную, но я надеюсь, что смогу восстановиться и принять участие в следующих встречах», — написал в соцсетях Алехандро Гарначо.

В рамках отбора на чемпионат мира 2026 года в ночь с 10 на 11 октября Аргентина сыграет с Венесуэлой, а в ночь с 15 на 16 октября — с Боливией.

Гарначо из-за травмы не прибыл в расположение в сборной, а пройдет восстановление на базе «Манчестер Юнайтед», за который сейчас выступает.