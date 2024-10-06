Колыванов: Непонятна причина увольнения Саши Илича из «Пари НН»

Игорь Колыванов Фото: globallookpress.com
«Непонятна причина увольнения. Вроде бы в последних матчах он начал очки набирать. Да и не идёт в последней четвёрке. 11-е место, а чего мы ждём от Нижнего? Не знаю, что они хотят. Когда Юран работал, то они, наверное, хотели быть в десятке. Но никого не покупали.
Сейчас взяли пять‑шесть футболистов, но футбол от этого не поменялся. Результат был в последних матчах, но, наверное, ждут другого качества игры», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».
«Пари НН» находится на 11-м месте в таблице РПЛ после 11 встреч, набрав 11 очков.