Колыванов: Непонятна причина увольнения Саши Илича из «Пари НН»

Российский тренерпрокомментировал увольнениес поста главного тренера «Пари НН» после матча 11-го тура РПЛ с «Акроном» (2:2).

«Непонятна причина увольнения. Вроде бы в последних матчах он начал очки набирать. Да и не идёт в последней четвёрке. 11-е место, а чего мы ждём от Нижнего? Не знаю, что они хотят. Когда Юран работал, то они, наверное, хотели быть в десятке. Но никого не покупали.

Сейчас взяли пять‑шесть футболистов, но футбол от этого не поменялся. Результат был в последних матчах, но, наверное, ждут другого качества игры», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» находится на 11-м месте в таблице РПЛ после 11 встреч, набрав 11 очков.