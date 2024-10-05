ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Энтони Джошуа5 потенциальных соперников для Джошуа после провала в бою с Дюбуа
  • 19:01
    • «Арсенал» одержал волевую победу над «Саутгемптоном»
  • 18:59
    • Дубль Ковачича принес «Манчестер Сити» победу в матче с «Фулхэмом»
  • 18:28
    • «Зенит» минимально победил «Оренбург»
  • 18:09
    • «Спартак» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч РПЛ
  • 18:07
    • Даку выйдет в стартовом составе «Рубина» на матч РПЛ с «Ахматом»
    Все новости спорта

    «Торпедо» ушло от поражения в матче с «Уралом»

    «Урал» — «Торпедо»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Урал Торпедо
    В центральном матче 13-го тура российской Первой лиги «Урал» упустил победу над московским «Торпедо» — 1:1.

    Мартин Секулич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Секулич

    Первый мяч на 16-й минуте забил хорватский нападающий Мартин Секулич, для него это уже третий гол в 7 проведенных играх за клуб из Екатеринбурга.

    «Торпедо» смогло отыграться на 90+6-й минуте с пенальти после точного удара Равиля Нетфуллина.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Футбол. Россия. Первая лига
    Урал — Торпедо 1:1
    Голы: 1:0 Sekulic M. (16'), 1:1 Равиль Нетфуллин (пенальти) (90+6') Урал: Алексей Мамин, Силвие Бегич, Егор Филипенко, Лео Гогличидз, Тимофей Маргасов, Егор Мосин, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Даниэль Мишкич, Фаниль Сунгатулин, Sekulic M. Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Владислав Галкин, Игорь Горбунов, Равиль Нетфуллин, Максим Максимов, Chervyakov R. Предупреждения: Фаниль Сунгатулин (46'), Сергей Бородин (63'), Тимур Аюпов (72'), Силвие Бегич (90+5')

    В 14-м туре «Урал» сыграет сыграет с «Тюменью», а «Торпедо» с «Соколом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» продолжит побеждать?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Алекс Перейра продолжит править в полутяжелом весе UFC?
  • Перейра — Раунтри. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Монако» не отпустит «ПСЖ» в отрыв
  • «Ренн» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 6 октября
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Перейра — Раунтри
  • Бои
  • Завтра в 07:25
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры