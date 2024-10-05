«Урал» — «Торпедо»: счет матча 1:1, обзор голов

В центральном матче 13-го тура российской Первой лигиупустил победу над московским— 1:1.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Мартин Секулич Фото: fc-ural.ru

Первый мяч на 16-й минуте забил хорватский нападающий Мартин Секулич, для него это уже третий гол в 7 проведенных играх за клуб из Екатеринбурга.

«Торпедо» смогло отыграться на 90+6-й минуте с пенальти после точного удара Равиля Нетфуллина.

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Футбол. Россия. Первая лига Урал — Торпедо 1:1 Голы: 1:0 Sekulic M. (16'), 1:1 Равиль Нетфуллин (пенальти) (90+6') Урал: Алексей Мамин, Силвие Бегич, Егор Филипенко, Лео Гогличидз, Тимофей Маргасов, Егор Мосин, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Даниэль Мишкич, Фаниль Сунгатулин, Sekulic M. Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Марио Чурич, Владислав Галкин, Игорь Горбунов, Равиль Нетфуллин, Максим Максимов, Chervyakov R. Предупреждения: Фаниль Сунгатулин (46'), Сергей Бородин (63'), Тимур Аюпов (72'), Силвие Бегич (90+5')

В 14-м туре «Урал» сыграет сыграет с «Тюменью», а «Торпедо» с «Соколом».