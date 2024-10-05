«Тюмень» — КАМАЗ: счет матча 1:1, обзор голов

Фрагмент матча Фото: t.me/fckamaz_1981
В составе хозяев единственный гол забил Александр Коротаев на 42-й минуте.
КАМАЗу удалось сравнять счет на 89-й минуте благодаря голу Руслана Апекова с пенальти.
Футбол. Россия. Первая лига
Тюмень — КамАЗ 1:1
Голы: 1:0 Александр Коротаев (42'), 1:1 Руслан Апеков (пенальти) (90') Тюмень: Евгений Гошев, Александр Бем, Максим Храмцов, Давид Шавлохов, Михаил Сухорученко, Оливье Кенфак, Данил Клёнкин, Артём Кулишев, Данил Карпов, Александр Коротаев, Андрей Савинов КамАЗ: Илья Купцов, Сурхайхан Абдуллаев, Арсен Адамов, Артём Гюрджан, Валерий Почивалин, Дмитрий Тананеев, Павел Горелов, Давид Хубаев, Иван Козлов, Никита Мельников, Давид Караев Предупреждения: Станислав Поройков (73'), Никита Мельников (85'), Денис Талалай (88')
После этого матча «Тюмень» занимает последнее 18-е место в таблице Первой лиги с 6-ю очками в активе. КАМАЗ — на 12-й позиции (15).