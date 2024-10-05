«Реал» — «Вильярреал»: счет матча 2:0, обзор голов

Винисиус Жуниор Фото: globallookpress.com
В составе мадридского клуба забили полузащитник Федерико Вальверде и нападающий Винисиус Жуниор.
Футбол. Испания. Примера
Реал Мадрид — Вильярреал 2:0
Голы: 1:0 Федерико Вальверде (14'), 2:0 Винисиус Жуниор (73') Реал Мадрид: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинжа (Эдер Милитао, 71'), Лука Модрич (Лукас Васкес, 90'), Джуд Беллингхэм, Винисиус Жуниор (Арда Гюлер, 79'), Килиан Мбаппе (Родриго, 71') Вильярреал: Диего Конде, Серхи Кардона (Хуан Бернат, 86'), Логан Кошта, Рауль Альбиоль (Эрик Бейи, 68'), Кико Фемения, Алекс Баэна (Ереми Пино, 68'), Пап Гуй, Даниэль Парехо (Рамон Терратс, 79'), Сантьяго Комесанья, Тьерно Барри, Николя Пепе (Илиас Акомах, 68') Предупреждение: Кико Фемения (33')
Календарь и таблица испанской Примеры
После этого матча «Реал» делит с «Барселоной» лидерство в таблице Ла Лиги (по 21 очку), «Вильярреал» занимает 3-е место (17 баллов).
В следующем туре чемпионата Испании «Реал» сыграет против «Сельты», а «Вильярреал» встретится с «Хетафе».