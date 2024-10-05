Пакистан готов сыграть со сборной России в ноябре

В октябре сборная России запланировала сбор. Команда Валерия Карпина никак не может найти соперника.
«23 сентября 2024 года мы получили приглашение и запрос от РФС на проведение товарищеского матча на одном из российских стадионов в октябрьскую паузу на игры сборных. Чтобы обеспечить надлежащую подготовку, включая сбор всей команды, судей и решение логистических вопросов, ПФФ предложила запланировать матч в ноябрьское окно ФИФА и передал этот запрос в РФС. Мы ждем от них ответа для согласования даты и места проведения игры.
Перенос игры с октября на ноябрь связан с тем, что многие игроки нашей сборной находятся за границей, и нашей федерации нужно достаточно времени, чтобы собрать команду и провести эффективную подготовку к этой товарищеской встрече», — заявил Мажар Sport24.
Ранее сборная России в товарищеском матче разгромила Вьетнам со счетом 3:0.