Пакистан готов сыграть со сборной России в ноябре

Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ)заявил, что сборная Пакистана не сможет сыграть со сборной России в октябре, однако может провести товарищеский матч в ноябре.

В октябре сборная России запланировала сбор. Команда Валерия Карпина никак не может найти соперника.

«23 сентября 2024 года мы получили приглашение и запрос от РФС на проведение товарищеского матча на одном из российских стадионов в октябрьскую паузу на игры сборных. Чтобы обеспечить надлежащую подготовку, включая сбор всей команды, судей и решение логистических вопросов, ПФФ предложила запланировать матч в ноябрьское окно ФИФА и передал этот запрос в РФС. Мы ждем от них ответа для согласования даты и места проведения игры.

Перенос игры с октября на ноябрь связан с тем, что многие игроки нашей сборной находятся за границей, и нашей федерации нужно достаточно времени, чтобы собрать команду и провести эффективную подготовку к этой товарищеской встрече», — заявил Мажар Sport24.

Ранее сборная России в товарищеском матче разгромила Вьетнам со счетом 3:0.