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    Пакистан готов сыграть со сборной России в ноябре

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар заявил, что сборная Пакистана не сможет сыграть со сборной России в октябре, однако может провести товарищеский матч в ноябре.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    В октябре сборная России запланировала сбор. Команда Валерия Карпина никак не может найти соперника.

    «23 сентября 2024 года мы получили приглашение и запрос от РФС на проведение товарищеского матча на одном из российских стадионов в октябрьскую паузу на игры сборных. Чтобы обеспечить надлежащую подготовку, включая сбор всей команды, судей и решение логистических вопросов, ПФФ предложила запланировать матч в ноябрьское окно ФИФА и передал этот запрос в РФС. Мы ждем от них ответа для согласования даты и места проведения игры.

    Перенос игры с октября на ноябрь связан с тем, что многие игроки нашей сборной находятся за границей, и нашей федерации нужно достаточно времени, чтобы собрать команду и провести эффективную подготовку к этой товарищеской встрече», — заявил Мажар Sport24.

    Ранее сборная России в товарищеском матче разгромила Вьетнам со счетом 3:0.

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