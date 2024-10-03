«Эльфсборг» обыграл «Рому», «Порту» упустил победу над «МЮ»

Подошли к концу три матча Лиги Европы.

Португальский «Порту» дома в напряженной борьбе обыграл английский «Манчестер Юнайтед» — 3:2.

Уже к 20-й минуте манкуниацы выигрывали со счетом 2:0 после двух голов Маркуса Рэшфорда.

Но еще до перерыва «Порту» смог сравнять счет после точных ударов Пепе и Саму Омородиона.

После перерыва молодой испанский нападающий оформил дубль и вывел свою команду вперед со счетом 3:2.

Но «МЮ» даже в меньшинстве после удаления Бруну Фернандеша смог отыграться после гола Гарри Магуайра.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Порту — Манчестер Юнайтед 3:3 Голы: 0:1 Маркус Рашфорд (7'), 0:2 Расмус Хёйлунн (20'), 1:2 Пепе (27'), 2:2 Саму Омородион (34'), 3:2 Саму Омородион (50'), 3:3 Гарри Магуайр (90 + 1') Порту: Диогу Кошта, Жозе Педро, Неуэн Перес, Франсишку Моура, Пепе (Martim Fernandes, 62'), Жоау Мариу (Deniz Gul, 78'), Стефен Эустакиу (Фабиу Виейра, 77'), Алан Варела (Дэнни Намасо, 90'), Галено, Николас Гонсалес, Саму Омородион (Марко Груич, 77') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Лисандро Мартинес (Гарри Магуайр, 79'), Маттейс де Лигт (Джонни Эванс, 79'), Нуссайр Мазрауи, Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Каземиро, Расмус Хёйлунн (Джошуа Зиркзее, 68'), Маркус Рашфорд (Алехандро Гарначо, 46'), Амад Диалло (Антони, 68') Предупреждения: Саму Омородион (31'), Бруну Фернандеш (32'), Бруну Фернандеш (81')

Календарь и таблица Лиги Европы

Шведский «Эльфсборг» сенсационно победил итальянскую «Рому» со счетом 1:0.

Единственный мяч с пенальти на 44-й минуте забил Майкл Байду.

Футбол. Лига Европы. Этап лиги Эльфсборг — Рома 1:0 Гол: 1:0 Michael Baidoo (пенальти) (44') Эльфсборг: Никлас Хульт, Симон Хедлунд, Арбер Зенели (Jalal Abdullai, 62'), Isak Pettersson, Ibrahim Buhari, Gustav Henriksson, Terry Yegbe, Besfort Zeneli, Timothy Ouma, Michael Baidoo (Per Frick, 86'), Ahmed Qasem Рома: Миле Свилар, Анхелиньо, Марио Эрмосо, Эван Н'Дика, Зеки Челик, Матиас Соуле (Пауло Дибала, 65'), Леандро Паредес, Никколо Писилли (Бриан Кристанте, 85'), Томмазо Бальданци (Лоренцо Пеллегрини, 72'), Эльдор Шомуродов (Артем Довбик, 65'), Сауд Абдул Хамид (Стефан Эль-Шаарави, 65') Предупреждения: Ahmed Qasem (36'), Никлас Хульт (52'), Арбер Зенели (60')

Прогнозы и ставки на футбол

Чешская «Виктория» и болгарский «Лудогорец» завершили встречу мирным исходом — 0:0.