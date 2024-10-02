Виллиан Жозе: Много тренирую штрафные. Попросил у Барко пробить

Нападающийвысказался о победе в матче против(3:2).

«Я очень счастлив, мы проигрывали, но смогли переломить ход встречи и победили. Да, много тренирую штрафные удары, делал это и в Испании. Счастлив забить гол. Я попросил у Барко, это было мое решение, я знал, что буду бить.

Слова Станковича? Нет, просто поздравил. Он часто говорит бить, я же нападающий», — цитирует Жозе «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 1-е место в таблице своей группы Кубка России с 12-ю очками в активе. «Динамо» — на 2-й позиции (8).