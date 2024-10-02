Николич — о победе над «Пари НН»: В принципе я доволен

Главный тренер ЦСКАпосле матча Кубка России против «Пари НН», где его команда выиграла со счетом 2:0, похвалил своих подопечных и особенно отметил некоторых футболистов.

«Более или менее всё получилось так, как планировали. Получилась не совсем простая игра, тяжёлая. У "Пари НН" было несколько хороших моментов, но они были и у нас. В принципе, я доволен. 2:0, снова сухая победа, для нас это важно.

Много новых футболистов вышли на поле, дали отдохнуть остальным. Рад за Бистровича и Глебова, они забили. Глебов — на будущее со своей скоростью, а Кристиан — хороший футболист. Также рад за вашего и нашего любимого Пьянича. Надеюсь, в будущем добавим ему минут. Шуманский дебютировал и показал свои качества.

Три очка есть, летим поздно ночью домой, а потом готовимся к матчу [РПЛ] с "Динамо". Нет ли травмы у Глебова? Мне кажется, что он просто устал», — сказал Николич «Матч ТВ».