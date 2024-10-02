«Ахмат» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 5-го тура группового этапа Кубка России.

«Ахмат»: Опарин, Швец, Гандри, Ибишев, Ловат, Уткин, Исмаэл, Камилов, Диванович, Ковачев, Талал.

«Краснодар»: Дюпин, Гонсалес, Арутюнян, Кайо, Оласа, Кастаньо, Кривцов, Козлов, Олусегун, Мозес, Смолов.

Матч между этими командами состоится сегодня, 2-го октября в 21:15 мск. Следите за ходом поединка — тут.

После 4-х туров на групповом этапе Кубка России «Ахмат» занимает 3-е место в таблице с 6-ю очками в активе. «Краснодар» — на 2-й позиции (9).