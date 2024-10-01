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    Рахимов: Если игроки не проявляют себя, то это моя проблема

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    Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов подвел итог матча против «Факела» (0:1) в Кубке России.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Мы всегда планируем большую ротацию в каждом матче, мы даем игрокам себя проявлять. Если игроки не проявляют себя, не выдают то, что мы от них ожидаем, то это моя проблема. На поле нужно проявлять характер. Когда вы получаете шанс, нужно его использовать.

    Недовольство нужно убирать, показывая самоотдачу. Второй тайм был достаточно неплохой, нам сложно давалось давление, так как "Факел" опустился глубоко, нужно больше агрессии. Нужно найти тот баланс, который нам даст возможность проводить игру на уровне с первой минуты, где нет перепадов.

    Замена Кузнецова? Можно было поменять 3–4 игроков. Как раз это тот момент, когда нужно в этой зоне принимать мячи, оказывать давление, но в этой позиции у нас было очень много проблем.

    Болельщики могут выражать свое недовольство, это нормально. Всегда в первую очередь виноват тренер. За полтора года сделано многое. Каждый следующий шаг всегда тяжелее. Главное в таких ситуациях иметь уверенность, что после черной полосы идет белая. В чемпионате у нас пока более‑менее нормально. Процесс перестройки всегда тяжелый. В РПЛ мы находимся на седьмом месте. Ситуация не критическая», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

    Таким образом, у «Рубина» осталось шесть очков и третье место в турнирной таблице. «Факел» набрал первые три балла и идет последним.

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