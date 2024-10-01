«Байер» — «Милан»: счет матча 1:0, обзор гола

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов немецкийна своем поле обыграл итальянскийсо счетом 1:0.

На 21-й минуте нигерийский нападающий хозяев Виктор Бонифейс открыл счет в матче, но позже гол после просмотра VAR был отменен.

На 51-й минуте Бонифейс уже по правилам забил мяч с передачи Джереми Фримпонг. Он так и остался единственным в этой игре.

Календарь и таблица Лиги Европы

Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги Байер — Милан 1:0 Гол: 1:0 Виктор Бонифас (51') Байер: Лукаш Градецки, Эдмон Тапсоба, Жонатан Та, Пьеро Инкапье, Алехандро Гримальдо (Жануэль Белосьян, 89'), Жереми Фримпонг, Гранит Джака, Алейш Гарсия (Роберт Андрих, 75'), Флориан Вирц (Нейтан Телла, 89'), Амин Адли (Эксекиэль Паласиос, 82'), Виктор Бонифас (Мартен Терье, 75') Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Кристиан Пулишич (Самуэль Чуквезе, 80'), Рубен Лофтус-Чик, Тейьяни Рейндерс, Юссуф Фофана, Маттео Габбиа, Тэмми Абрахам (Альваро Мората, 62'), Рафаэл Леау, Эмерсон Роял Предупреждения: Алейш Гарсия (9'), Жереми Фримпонг (74'), Альваро Мората (84'), Самуэль Чуквезе (90 + 4'), Фикайо Томори (90 + 6')

В третьем туре «Милан» сыграет дома с «Брюгге», а «Байер» будет гостить у «Бреста».