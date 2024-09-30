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    Личка рассказал, почему с махачкалинским «Динамо» сыграл в четыре центральных защитника

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    Наставник московского «Динамо» Марцел Личка объяснил, что выход четырех центральных защитников в матче с махачкалинским «Динамо» был тактическим ходом.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    Поединок состоялся 29 сентября. Команда Лички победила со счетом 1:0.

    «Это сочетание, которое я хотел использовать под конкретно взятый матч. Хотел использовать правую ногу Фаби (Бальбуэны) и левую ногу Роберто (Фернандеса). В середине играл быстрый Агаларов, и если бы мы использовали Майстровича или Маричаля в центре, их скорости могло бы не хватить для нейтрализации Агаларова. Робби — достаточно умный, интеллигентный игрок, он смог это показать и очень понравился, особенно в первом тайме. Мы спокойно работали с мячом, и его техника нам очень помогала. Он использует левую ногу и может отдать пас между линиями.

    То же самое касается Фаби. Это мы увидели еще в Кубке, когда он смог найти Артура пасом на 30 метров через все линии. То же самое мы хотели использовать в Махачкале. Дополнительный фактор — мы хотели выиграть всю верховую борьбу. Эли и Скопа поменьше. Да, они больше могли принести пользы в атаке. Но это была игра, где нужно было больше показать характер. Мы знали, что будет борьба перед нашей штрафной, кроссы, поэтому я принял решение выпустить четырех центральных защитников», — сказал Личка «Матч ТВ».

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