«Барселона» сыграет в гостях с «Осасуной» в рамках 8-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Осасуна»

«Осасуна» находится на 7-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, записав на свой счет 11 очков в 7-ми матчах. На счету команды из Памплоны три победы, две ничьи и два поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 8:11.

«Осасуна» показывает нестабильные результаты с начала сезона. Команда под руководством Ягоба Аррасате продолжает чередовать ничьи с победами и поражениями.

В крайнем туре «красные» разошлись миром в гостях с «Валенсией» (0:0). До этого «Осасуна» обыграла «Лас-Пальмас» (2:1), но уступила «Райо Вальекано» (1:3).

«Барселона»

«Барселона» является единоличным лидером турнирной таблицы Ла Лиги, одержав победы во всех семи турах со старта сезона. Разница забитых и пропущенных мячей каталонской команды составляет 23:5.

В крайнем туре подопечные Флика добились непростой победы над «Хетафе» (1:0). Исход встречи решил единственный гол Левандовского на 19-й минуте. Польский форвард забил 7-й мяч в сезоне и возглавил гонку бомбардиров.

До этого «Барселона» разгромила в гостях «Вильярреал» (5:1), а еще ранее неудачно стартовала в Лиге Чемпионов, уступив в гостях «Монако» (1:2).

Личные встречи

«Барселона» выиграла оба матча у своего соперника в прошлом сезоне Ла Лиги — 2:1 в гостях и 1:0 дома. Всего в 10-ти последних встречах на счету каталонской команды 8 побед, «Осасуна» оказалась сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Осасуна» — «Барселона» с коэффициентом 2.00.