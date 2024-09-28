28 сентября в 8-м туре испанской Примеры памплонская «Осасуна» на своем поле сыграет против «Барселоны». Начало встречи запланировано на 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Осасуна»

Турнирное положение: Клуб из города Памплона в прошлом розыгрыше Примеры финишировал на 11 строке, много проиграв еврозоне.

В новом чемпионате «Осасуна» после семи туров набрала 11 баллов и идет на седьмой строке. У нее три виктории, две ничьи и два фиаско, разница мячей — 8:11.

Последние матчи: «Красные» в прошлом игровом дне чемпионата страны на выезде расписали мировую со счетом 0:0 с «Валенсией». Перед этим они обыграли в родных стенах «Лас-Пальмас» и потерпели гостевое фиаско от «Райо Вальекано» со счетом 1:3.

Не сыграют: Кике Барха и Икер Муньос не помогут своей команде в этой игре.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Осасуна» в этом чемпионате выступает с переменным успехом, чередуя победы с проигрышами и ничьими. И стоит отметить еще тот факт, что на своем поле она пока еще не уступала, выиграв три матча из четырех при одном фиаско, но пропустив в трех встречах. На выезде же у нее два проигрыша и одна мировая, и всего один забитый мяч.

«Барселона»

Турнирное положение: В прошлом сезоне каталонский клуб финишировал вторым в Примере, существенно отстав от мадридского «Реала».

В новом же сезоне «Барселона» отыграла семь встреч чемпионата Испании и во всех них смогла победить с общим счетом 23:5.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: Накануне этой игры «сине-гранатовые» в рамках чемпионата Испании на своем поле не без проблем смогли переиграть «Хетафе» со счетом 1:0. Туром ранее они разгромили в гостях «Вильярреал» со счетом 5:1 и проиграли на старте ЛЧ на выезде «Монако» 1:2.

Не сыграют: Дани Ольмо, Гави, Френки Де Йонг, Андреас Кристенсен, Марк Берналь, Марк-Андре Тер Штеген и Рональд Араухо травмированы, участие Ламина Ямаля находится под вопросом.

Состояние команды: В новом сезоне «Барселона» выиграл семь встреч из восьми проведенных во всех турнирах. Единственное фиаско с командой случилось с командой в ЛЧ, а вот в чемпионате она выиграла все проведенные игры.

И также отметим, что забивная же серия команды в официальных встречах состоит из 22 матчей во всех турнирах.

Статистика для ставок

«Барса» обыграла «Осасуну» не ее поле в двух предыдущих поединках с одинаковым счетом по 2:1

Всего же каталонцы выиграли у памплонцев в шести минувших очных противостояниях

В Памплоне в четырех из пяти последних поединках между этими клубами забивали обе стороны

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.51, победа «Осасуны» — 6.58, ничья — 4.94.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.51 соответственно.

Прогноз: Так как поединки в Памплоне между этими командами зачастую приносят забитые мячи в обе стороны и матчи заканчиваются по верхам, то именно на такой исход и рекомендуем ставить сейчас.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.00.

Прогноз: И так как в основном виктории каталонце в Памплоне минимальные, то ставим здесь еще на такой исход — победа «Барсы» в один мяч или ничья.

Ставка: победа «Барсы» в один мяч или ничья за 2.11.