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    Сможет ли «Барса» не оступиться в Памплоне?

    Осасуна — Барселона: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.00. 28/09/2024 в 22:00

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    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Барселона»
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    Роберт Левандовский
    28 сентября в 8-м туре испанской Примеры памплонская «Осасуна» на своем поле сыграет против «Барселоны». Начало встречи запланировано на 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Барселона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Сентября 2024 года

    Осасуна

  • Памплона
    •  Осасуна 22:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Осасуна»

    Турнирное положение: Клуб из города Памплона в прошлом розыгрыше Примеры финишировал на 11 строке, много проиграв еврозоне.

    В новом чемпионате «Осасуна» после семи туров набрала 11 баллов и идет на седьмой строке. У нее три виктории, две ничьи и два фиаско, разница мячей — 8:11.

    Осасуна — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Красные» в прошлом игровом дне чемпионата страны на выезде расписали мировую со счетом 0:0 с «Валенсией». Перед этим они обыграли в родных стенах «Лас-Пальмас» и потерпели гостевое фиаско от «Райо Вальекано» со счетом 1:3.

    Не сыграют: Кике Барха и Икер Муньос не помогут своей команде в этой игре.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Осасуна» в этом чемпионате выступает с переменным успехом, чередуя победы с проигрышами и ничьими. И стоит отметить еще тот факт, что на своем поле она пока еще не уступала, выиграв три матча из четырех при одном фиаско, но пропустив в трех встречах. На выезде же у нее два проигрыша и одна мировая, и всего один забитый мяч.

    «Барселона»

    Турнирное положение: В прошлом сезоне каталонский клуб финишировал вторым в Примере, существенно отстав от мадридского «Реала».

    В новом же сезоне «Барселона» отыграла семь встреч чемпионата Испании и во всех них смогла победить с общим счетом 23:5.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: Накануне этой игры «сине-гранатовые» в рамках чемпионата Испании на своем поле не без проблем смогли переиграть «Хетафе» со счетом 1:0. Туром ранее они разгромили в гостях «Вильярреал» со счетом 5:1 и проиграли на старте ЛЧ на выезде «Монако» 1:2.

    Не сыграют: Дани Ольмо, Гави, Френки Де Йонг, Андреас Кристенсен, Марк Берналь, Марк-Андре Тер Штеген и Рональд Араухо травмированы, участие Ламина Ямаля находится под вопросом.

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    Состояние команды: В новом сезоне «Барселона» выиграл семь встреч из восьми проведенных во всех турнирах. Единственное фиаско с командой случилось с командой в ЛЧ, а вот в чемпионате она выиграла все проведенные игры.

    И также отметим, что забивная же серия команды в официальных встречах состоит из 22 матчей во всех турнирах.

    Статистика для ставок

    • «Барса» обыграла «Осасуну» не ее поле в двух предыдущих поединках с одинаковым счетом по 2:1

    • Всего же каталонцы выиграли у памплонцев в шести минувших очных противостояниях

    • В Памплоне в четырех из пяти последних поединках между этими клубами забивали обе стороны

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Барселоны» — 1.51, победа «Осасуны» — 6.58, ничья — 4.94.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.51 соответственно.

    Прогноз: Так как поединки в Памплоне между этими командами зачастую приносят забитые мячи в обе стороны и матчи заканчиваются по верхам, то именно на такой исход и рекомендуем ставить сейчас.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 2.00.

    Прогноз: И так как в основном виктории каталонце в Памплоне минимальные, то ставим здесь еще на такой исход — победа «Барсы» в один мяч или ничья.

    Ставка: победа «Барсы» в один мяч или ничья за 2.11.

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    «Осасуна» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Барса» не оступиться в Памплоне?
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