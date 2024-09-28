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    Аршавин: Дзюба побьет рекорд результативности в истории российского футбола

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Артём Дзюба
    Экс-капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает, что Артем Дзюба станет рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Побьет ли Дзюба рекорд по голам? Думаю, что с такими темпами — да. Его сохраняли на поле, хотя он уже еле шел, напоминая меня в матчах ветеранов. Думаю, рекорд был одной из его целей прихода в «Акрон», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В матче 10-го тура РПЛ 36-летний Дзюба забил свой первый гол за «Акрон» в ворота «Ростова». Теперь у него стало 230 забитых мячей за профессиональную карьеру.

    Лидером пока является экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков с 233 голами, уже завершивший футбольную карьеру.

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