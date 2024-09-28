Аршавин: Дзюба побьет рекорд результативности в истории российского футбола

Экс-капитан «Зенита» и сборной Россиисчитает, чтостанет рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола.

Побьет ли Дзюба рекорд по голам? Думаю, что с такими темпами — да. Его сохраняли на поле, хотя он уже еле шел, напоминая меня в матчах ветеранов. Думаю, рекорд был одной из его целей прихода в «Акрон», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В матче 10-го тура РПЛ 36-летний Дзюба забил свой первый гол за «Акрон» в ворота «Ростова». Теперь у него стало 230 забитых мячей за профессиональную карьеру.

Лидером пока является экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков с 233 голами, уже завершивший футбольную карьеру.