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    Деменко: «Краснодар» созрел для победы над «Зенитом»

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    Бывший капитан «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал предстоящий матч 10-го тура РПЛ между своим бывшим клубом и «Зенитом».

    Максим Деменко
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    Максим Деменко

    «Краснодар» созрел, чтобы обыграть «Зенит». Команда неплохо выглядит и на протяжении долгого времени показала, что есть рисунок и игра. Может, в начале чемпионата у «Краснодара» не получалось, но потом пошли ничьи и вырванные победы на последних минутах. Теперь команда объединилась и набрала хороший ход.

    «Зенит» начал резко, а потом ничьи с аутсайдерами и другие тяжёлые моменты. Сейчас выздоровел Глушенков, и можно сказать, что команда подходит к матчу в оптимальном составе.

    Если у «Зенита» есть равноценные замены футболистов, то у «Краснодара» никто не способен заменить Кордобу и Сперцяна. Это показала игра с ЦСКА«, — сказал Деменко "Чемпионату".

    Календарь и таблица РПЛ

    Встреча "Краснодар" — "Зенит" пройдет 28 сентября в 19:30 по мск.

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