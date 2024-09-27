Деменко: «Краснодар» созрел для победы над «Зенитом»

Бывший капитан «Краснодара»прокомментировал предстоящий матч 10-го тура РПЛ между своим бывшим клубом и «Зенитом».

«Краснодар» созрел, чтобы обыграть «Зенит». Команда неплохо выглядит и на протяжении долгого времени показала, что есть рисунок и игра. Может, в начале чемпионата у «Краснодара» не получалось, но потом пошли ничьи и вырванные победы на последних минутах. Теперь команда объединилась и набрала хороший ход.

«Зенит» начал резко, а потом ничьи с аутсайдерами и другие тяжёлые моменты. Сейчас выздоровел Глушенков, и можно сказать, что команда подходит к матчу в оптимальном составе.

Если у «Зенита» есть равноценные замены футболистов, то у «Краснодара» никто не способен заменить Кордобу и Сперцяна. Это показала игра с ЦСКА«, — сказал Деменко "Чемпионату".

Календарь и таблица РПЛ

Встреча "Краснодар" — "Зенит" пройдет 28 сентября в 19:30 по мск.