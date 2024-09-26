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    Тен Хаг отреагировал на ничью «Манчестер Юнайтед» в поединке с «Твенте»

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил действия подопечных в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Твенте». Поединок закончился вничью 1:1.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Мы очень амбициозны, а когда у тебя есть амбиции, ты должен выступать, доказывать свою правоту, и особенно сегодня, во втором тайме. Мы были слишком самоуверенны и не довели игру до конца, хотя как команда должны были это сделать.

    Я думаю, что у этой команды очень хороший менталитет, я видел во многих матчах, насколько высок уровень нашей работы», — приводит слова тен Хага The Guardian.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сразится с «Порту». Матч состоится 3 октября.

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