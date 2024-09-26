Тен Хаг отреагировал на ничью «Манчестер Юнайтед» в поединке с «Твенте»

Эрик тен Хаг Фото: globallookpress.com
«Мы очень амбициозны, а когда у тебя есть амбиции, ты должен выступать, доказывать свою правоту, и особенно сегодня, во втором тайме. Мы были слишком самоуверенны и не довели игру до конца, хотя как команда должны были это сделать.
Я думаю, что у этой команды очень хороший менталитет, я видел во многих матчах, насколько высок уровень нашей работы», — приводит слова тен Хага The Guardian.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сразится с «Порту». Матч состоится 3 октября.