Семак: У «Краснодара» хороший баланс между атакой и обороной

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от матча св десятом туре РПЛ.

«И в прошлом сезоне "Краснодар" смотрелся очень хорошо, команда добилась хорошего результата, и в этом году они играют достаточно уверенно — хороший баланс между атакой и обороной. В принципе, это один из претендентов на чемпионство в этом сезоне.

Конечно, интерес особый, потому что встречаются команды, занимающие первое и второе место. В последние годы всегда матчи между "Зенитом" и "Краснодаром" проходят в упорной борьбе, смотреть их очень интересно. Но говорить глобально о распределении мест, конечно, преждевременно.

В предыдущие годы мы играли с "Краснодаром" выездные матчи в конце сезона — конечно, напряжение к этому моменту выше, и ошибки имеют большую силу, нежели в начале сезона.

Перед каждой игрой мы смотрим на состояние наших игроков, анализируем игру соперника. Если нужно вносить какие-то изменения в структуру нашей игры, мы делаем это или перед игрой, или по ходу матча, в зависимости от того, как складывается ситуация», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 28 сентября, начало — в 19:30 мск.