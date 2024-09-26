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    «Алания» победила «Амкал» в Кубке России

    «Амкал» — «Алания»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче Кубка России Путь регионов «Амкал» уступил «Алании» со счетом 0:1.

    Нури Абдоков
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    Нури Абдоков

    Единственный мяч в составе команда Спартака Гогниева, который вернулся в клуб в качестве главного тренера, забил на 11-й минуте Нури Абдоков.

    Футбол. Россия. Кубок
    Амкал — Алания 0:1
    Гол: 0:1 Нури Абдоков (11') Амкал: Дмитрий Ефремов, Shvagirev M., Imaev R., Kostyukov S., Kuzkin D., Marichev E., Mavrin V., Olenchenko V., Pichugin M., Ryabokobylenko A., Skrobotov I. Алания: Георгий Натабашвили, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Илья Москаленчик, Алексей Татаев, Нури Абдоков, Алан Хугаев, Давид Кобесов, Сергей Макаров, Gagloev T., Gubiev E. Предупреждения: Алан Багаев (25'), Kostyukov S. (25'), Marichev E. (50')

    Для Гогниева это первая победа после возвращения в родной клуб.

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