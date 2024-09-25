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    «Урал» прошел «СКА-Хабаровск» в Кубке России

    «Урал» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 1:0

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    В матче Кубка России Путь регионов «Урал» был сильнее «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0.

    Егор Мосин
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    Егор Мосин

    Единственный мяч на 8-й минуте забил 21-летний воспитанник клуба Егор Мосин.

    Футбол. Россия. Кубок
    Урал — СКА-Хабаровск 1:0
    Гол: 1:0 Егор Мосин (8') Урал: Алексей Мамин, Алексей Мамин, Мингиян Бевеев, Егор Филипенко, Тимофей Маргасов, Егор Мосин, Тимур Аюпов, Иван Чудин, Даниэль Мишкич, Юрий Железнов, Voronov M. СКА-Хабаровск: Алексей Кузнецов, Николай Покидышев, Николай Поярков, Юрий Журавлёв, Юрий Бавин, Александр Гаглоев, Никита Мирошниченко, Камран Алиев, Яо Жан Шарль Оливье, Gurban G., Iosipoi M.

    Соперник «Урала» по следующему кругу определится позднее.

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