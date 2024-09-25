«Урал» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 1:0

Егор Мосин Фото: fc-ural.ru
Единственный мяч на 8-й минуте забил 21-летний воспитанник клуба Егор Мосин.
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Урал — СКА-Хабаровск 1:0
Гол: 1:0 Егор Мосин (8') Урал: Алексей Мамин, Алексей Мамин, Мингиян Бевеев, Егор Филипенко, Тимофей Маргасов, Егор Мосин, Тимур Аюпов, Иван Чудин, Даниэль Мишкич, Юрий Железнов, Voronov M. СКА-Хабаровск: Алексей Кузнецов, Николай Покидышев, Николай Поярков, Юрий Журавлёв, Юрий Бавин, Александр Гаглоев, Никита Мирошниченко, Камран Алиев, Яо Жан Шарль Оливье, Gurban G., Iosipoi M.
Соперник «Урала» по следующему кругу определится позднее.