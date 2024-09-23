Карпин объяснил, почему в расширенный состав сборной вошли больше 40 футболистов

Главный тренер сборной Россиирассказал, почему в расширенный состав на октябрьский сбор вошли 42 игрока.

«По регламенту мы должны заранее предупреждать клубы о возможном вызове их игроков в сборную. Впереди еще два тура РПЛ и матчи Кубка России.

Очевидно, что кто-то может получить травму или просто плохо провести этот отрезок. Зачем его тогда вызывать? Нужна вариативность в выборе окончательного состава.

Думаю, в окончательном списке останется примерно 23 полевых игрока и три вратаря.

Чалов начал регулярно играть за ПАОК, принял участие в последних восьми матчах и даже забил. Его уровень мы хорошо знаем, важно было набрать форму.

Тренерский штаб следит за всеми нашими легионерами. Ждем еще, когда восстановится Арсен Захарян и Антон Миранчук наберет форму в новой команде.

Что касается Алексея Миранчука, я пока видел только его голы, но лично с ним еще не общался», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 7 октября.

Соперники по октябрьским матчам сборной России будут объявлены позднее.