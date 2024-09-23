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    Карпин объяснил, почему в расширенный состав сборной вошли больше 40 футболистов

    Футбол Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему в расширенный состав на октябрьский сбор вошли 42 игрока.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «По регламенту мы должны заранее предупреждать клубы о возможном вызове их игроков в сборную. Впереди еще два тура РПЛ и матчи Кубка России.

    Очевидно, что кто-то может получить травму или просто плохо провести этот отрезок. Зачем его тогда вызывать? Нужна вариативность в выборе окончательного состава.

    Думаю, в окончательном списке останется примерно 23 полевых игрока и три вратаря.

    Чалов начал регулярно играть за ПАОК, принял участие в последних восьми матчах и даже забил. Его уровень мы хорошо знаем, важно было набрать форму.

    Тренерский штаб следит за всеми нашими легионерами. Ждем еще, когда восстановится Арсен Захарян и Антон Миранчук наберет форму в новой команде.

    Что касается Алексея Миранчука, я пока видел только его голы, но лично с ним еще не общался», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

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