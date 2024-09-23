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    Глушенков и еще 41 футболист вошли в расширенный состав сборной России на октябрьский сбор

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал расширенный состав на октябрьский сбор.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    Соперники по октябрьским матчам сборной России будут объявлены позднее.

    Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Лантратов («Локомотив», Москва);

    защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Андрей Лангович, Максим Осипенко (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Илья Самошников (оба — «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба — «Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Егор Тесленко («Рубин», Казань), Арсен Адамов («Ахмат», Грозный).

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    • полузащитники: Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — «Спартак», Москва), Никита Кривцов, Данила Козлов, Александр Черников (все — «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов», Самара), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта).

    нападающие: Константин Тюкавин («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Герман Онугха («Вайле»), Фёдор Чалов (ПАОК, Салоники).

    Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 7 октября.

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