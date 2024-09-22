Смольников заявил о желании вернуться в «Зенит»

Бывший защитник «Зенита»не скрывает, что в будущем хотел бы вернуться в санкт-петербургский клуб.

В текущем сезоне Смольников занимает должность в спортивном департаменте екатеринбургского «Урала».

«У меня есть цель когда-нибудь вернуться в "Зенит". Но я только в начале пути, буду двигаться пошагово.

Сейчас главное — сконцентрироваться на футбольном клубе "Урал" и сделать всё возможное и невозможное, чтобы помочь команде. А дальше уже будет видно», — приводит слова Смольникова «Чемпионат».

Календарь и таблица ФНЛ

«Урал» занимает второе место в Первой лиге после 11-ти туров.