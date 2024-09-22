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    Смольников заявил о желании вернуться в «Зенит»

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    Бывший защитник «Зенита» Игорь Смольников не скрывает, что в будущем хотел бы вернуться в санкт-петербургский клуб.

    Игорь Смольников
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    Игорь Смольников

    В текущем сезоне Смольников занимает должность в спортивном департаменте екатеринбургского «Урала».

    «У меня есть цель когда-нибудь вернуться в "Зенит". Но я только в начале пути, буду двигаться пошагово.

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    • Сейчас главное — сконцентрироваться на футбольном клубе "Урал" и сделать всё возможное и невозможное, чтобы помочь команде. А дальше уже будет видно», — приводит слова Смольникова «Чемпионат».

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Урал» занимает второе место в Первой лиге после 11-ти туров.

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