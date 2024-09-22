«Хетафе» — «Леганес»: счет матча 1:1, обзор голов

поделили очки (1:1) в матче 6-го тура испанской Примеры.

В составе гостей единственный гол забил Хорхе Саэнс на 76-й минуте. У «Леганеса» отличился Борха Майораль на 83-й минуте с пенальти.

Футбол. Испания. Примера Хетафе — Леганес 1:1 Голы: 0:1 Хорхе Саэнс (76'), 1:1 Борха Майораль (пенальти) (83') Хетафе: Давид Сория, Хуан Иглесиас, Хуан Беррокаль, Даконам Ортега Дьене (Карлес Перес, 67'), Омар Альдерете, Диего Рико, Луис Милья, Мауро Арамбарри, Бертуг Йылдырым (Alberto Risco, 78'), Yellu Santiago (Алекс Солас, 46'), Christantus Uche (Борха Майораль, 67') Леганес: Марко Дмитрович, Хуан Крус (Диего Гарсия, 85'), Матия Настасич, Серхио Гонсалес, Хорхе Саэнс, Валентен Розье, Оскар Родригес (Роберто Лопес, 46'), Ренато Тапиа (Дарко Брашанац, 62'), Сейдуба Сиссе, Мигель Де ла Фуэнте (Себастьен Аллер, 74'), Мунир Эль-Хаддади (Энрик Франкеса, 74') Предупреждения: Оскар Родригес (20'), Мауро Арамбарри (53'), Даконам Ортега Дьене (56'), Диего Рико (63'), Матия Настасич (80')

После этого матча «Хетафе» занимает 18-е место в таблице Примеры с 4 очками в активе. «Леганес» — на 14-й позиции (6 баллов).