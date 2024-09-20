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    Футболист «Ливерпуля» может стать владельцем клуба французской Лиги 1

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    Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд может стать владельцем французского «Нанта».

    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд

    Александер-Арнольд сделал предложение о приобретении «Нанта» через лондонский инвестиционный фонд.

    Известно, что этим инвестиционным фондом управляет отец футболиста.

    По информации L'Équipe, сумма сделки может составить 100 миллионов евро.

    Также отмечается, что нынешние хозяева «Нанта» могут получить еще до 40 миллионов евро в виде бонусов.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Александера-Арнольда в 70 миллионов евро. Его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до июня 2025 года.

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