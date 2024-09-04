«Реал» планирует подписать минимум трех звездных игроков летом 2025 года

Трент Александер-Арнольд Фото: globallookpress.com
По информации Diario AS, «Реал» намерен подписать минимум трех известных игроков.
Источник утверждает, что речь идет о защитнике «Баварии» Алфонсо Дейвисе, защитнике «Ливерпуля» Тренте Александере-Арнольде и полузащитнике «Манчестер Сити» Родри.
У Дэйвиса и Трента остался год по контракту с их нынешними клубами, поэтому «Реалу» они могут достаться бесплатно.
При этом за Родри «Мадриду», скорее всего, придется заплатить больше 100 миллионов евро. Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 130 миллионов евро.