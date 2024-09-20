Александр-Арнольд может стать владельцем «Нанта»

По данным авторитетного французского издания L'Equipe, новым хозяиномможет в ближайшее врем стать защитник английского «Ливерпуля»

Отец футболиста Майкл, ведущий дела своих сыновей через лондонскую инвестиционную фирму присматривается к французским футбольным клубам. Он уже делал запрос относительно «Сент-Этьена» и «Гавра», а теперь переключился на «Нант».

Сумма сделки может составить € 100 млн, а также различные бонусы на сумму до € 40 млн.

«Канарейки» пока отрицают сам факт переговоров с семьей Александера-Арнольда. Ранее Трент уже стал миноритарным акционером французской команды Формулы-1 Alpine F1 Team через Otro Capital.