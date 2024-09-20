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    Мостовой: Головин лучший российский игрок за последние 5-6 лет

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    Знаменитый российский игрок Александр Мостовой оценил игру Александра Головина в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:1).

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Только из-за раннего удаления игрока "Барселоны" победа "Монако" не стала неожиданностью. Кто ж знал? Всё сразу перевернулось, и стало ясно, что "Барса" не выиграет. Без удаления "Монако" вряд ли смог показать такой же результат.

    Я был удивлён, что Головин не вышел в старте. Но он ведь только после травмы, а "Монако" вроде неплохо играет и без него. Вышел хорошо, не впервые ведь на таком уровне — уже шесть лет в "Монако". Он молодец. Сейчас Головин — лучший российский игрок, и каждый год он это подтверждает.

    Конечно, за последние пять-шесть лет Александр лучший российский легионер. Аршавин, Павлюченко, Погребняк — только они приходят на ум, если говорить о последних, кто играл на таком уровне. Жаль, что сейчас таких немного», — сказал Мостовой «Чемпионату».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Александр Головин остался в запасе, но появился на поле в перерыве матча и помог своему клубу взять три очка.

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