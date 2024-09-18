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    Компани о критике в свой адрес: Я должен остановиться из-за того, что думают другие?

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    Главный тренер «Баварии» Венсан Компани заявил, что его не беспокоит скептицизм людей после назначения в мюнхенский клуб.

    Венсан Компани — главный тренер «Баварии»
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    Венсан Компани — главный тренер «Баварии»

    «Хотелось бы подробнее остановиться на этом вопросе. Но это простая работа. Мне нравится работать с игроками, я стараюсь совершенствовать их и команду, совершенствоваться сам. Это не тот вопрос, на который я должен отвечать. Я мог бы ответить подробно, но это того не стоит.

    Я вкратце расскажу вам кое-что, просто чтобы доказать свою точку зрения. Я родился в Брюсселе, мой отец был беженцем из Конго. Каковы были мои шансы вообще играть в АПЛ, выиграть что-то в качестве игрока, выступать за сборную? Они были близки к нулю.

    Теперь я тренер. Вы перестаете верить в себя из-за того, что говорят другие? Нужно продолжать идти вперед. Потерпите вы в итоге неудачу или добьетесь успеха — так тому и быть. Но вы всегда можете стать лучше.

    В интернете можно найти что угодно, так что я не принимаю это близко к сердцу. Я должен остановиться из-за того, что думают другие? Давайте вдохновлять людей на успех и разрушать барьеры», — сказал Компани Bayern&Germany.

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    • После 3-х туров «Бавария» занимает 1-е место в таблице Бундеслиги с 9-ю очками в активе. В следующем матче мюнхенцы сыграют против «Вердера» 21-го сентября.

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