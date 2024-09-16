Масалитин: ЦСКА не заметит ухода Давилы

Ветеран московского ЦСКАне считает уход чилийцапотерей для армейцев.

«Клуб задает традицию: игроки сами выкупают контракты, сами платят за свой трансфер. Молодцы вообще (смеется)! Потеря‑то небольшая, потому что Виктор не был основным игроком.

Если команда играет, то и он себя проявлял, но лидерских качеств у него не было. Естественно, здесь имели место семейные и житейские проблемы. Видно, непросто ему было адаптироваться в России.

Повторюсь, ключевым он не стал, а иностранцы должны показывать уровень и закрепляться в основе. Я думаю, что уход Давилы — абсолютно безболезненная история для ЦСКА.

Мы видели, что с "Зенитом" на позиции очень хорошо себя проявил Жемалетдинов. Теперь больше шансов себя проявить у Глебова. Думаю, клубу такое развитие событий пойдёт на пользу», — цитирует Масалитина «Советский спорт».

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Чилийский полузащитник Виктор Давила покинул ЦСКА и ушел в мексиканскую «Америку».