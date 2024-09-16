Газзаев назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за золото

Известный российский тренеррассказал, кого он считает главными конкурентами «Зенита» в борьбе за победу в чемпионате России.

«Есть группа команд, которая составит конкуренцию "Зениту": "Динамо", "Локомотив", ЦСКА, "Спартак", "Краснодар". Отметил бы, что "Локомотив" выбрал абсолютно правильный вектор развития — мы видим много молодых российских игроков.

Это правильно. Если так и дальше пойдёт, увидим "Локомотив" на хороших позициях», — сказал Газзаев «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

После 8 туров лидером РПЛ с 20 очками является «Зенит». За ним идут «Краснодар» и «Локомотив», у которых по 18 очков.