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    Газзаев назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за золото

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Краснодар ЦСКА Спартак Динамо Локомотив
    Известный российский тренер Валерий Газзаев рассказал, кого он считает главными конкурентами «Зенита» в борьбе за победу в чемпионате России.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Есть группа команд, которая составит конкуренцию "Зениту": "Динамо", "Локомотив", ЦСКА, "Спартак", "Краснодар". Отметил бы, что "Локомотив" выбрал абсолютно правильный вектор развития — мы видим много молодых российских игроков.

    Это правильно. Если так и дальше пойдёт, увидим "Локомотив" на хороших позициях», — сказал Газзаев «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 8 туров лидером РПЛ с 20 очками является «Зенит». За ним идут «Краснодар» и «Локомотив», у которых по 18 очков.

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