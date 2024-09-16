Представитель Дзюбы: Звонили из Саудовской Аравии и Турции, но у Артема другие приоритеты

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона», сообщил, что у игрока была возможность продолжить карьеру за границей.

«Конкретных переговоров с клубами за границей не было. Были звонки из Турции, из Китая (не из команды Слуцкого, потому что все знают, что там лимит), из ОАЭ и из команды из Высшего дивизиона Саудовской Аравии.

Естественно, по деньгам предварительные предложения были больше, чем те, которые будет получать Артем в России, но мы даже не переходили к каким-либо конкретным переговорам, потому что приоритеты у Артема были иные», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

Дзюба дебютировал в составе «Акрона» в матче против «Химок» (3:0) в восьмом туре РПЛ. Экс-капитан сборной России вышел на замену на 64-й минуте и отметился результативной передачей.