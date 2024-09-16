Агент Батракова: В этом году подписали новый длительный контракт с «Локомотивом»

Агент, представляющий интересы полузащитника, высказался об игре футболиста в этом сезоне.

«У Леши самое главное — отношение к делу. Он режимит, правильно подходит к футболу, опасается всех дифирамб. Парень хочет заниматься только футболом. Сон, еда, массаж, отдых, тренировка — все, ничего лишнего в голове нет. Пока парень привыкает. Его качества мы видели, понимали, что у него сильная голова.

В этом году подписали новый длительный контракт. Все продумали, обговорили. У руководства большие планы на футболиста. Главное, чтобы шел вперед и развивался. Отступные? Все в порядке регламента и трудового кодекса. Алексей — воспитанник "Локомотива", ему хорошо в команде», — цитирует Шпинева «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

В этом сезоне Батраков провел 10 матчей, забил 5 мячей и сделал 5 голевых передач.