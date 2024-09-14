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    Мотта: Игра была неплохой, надо продолжать расти

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Ювентус Эмполи
    Главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта подвел итог матча против «Эмполи» (0:0).

    Тьяго Мотта
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    Тьяго Мотта

    «Мы сумели сохранить ворота сухими благодаря усилиям всей команды, и создавать моменты тоже нужно всей командой.

    Мы немного лучше играли во втором тайме, старались играть пошире и вынуждать соперника отступать. У нас были возможности повести в счете, и ничья — это, очевидно, не то, чего мы хотели, не то, на что мы нацеливались. Но выступление было неплохим, надо продолжать расти.

    Мы оставляем сегодняшний матч позади, берем из него хорошее и переключаемся на ПСВ. Эта команда привыкла доминировать в своем чемпионате, у нее сильные футболисты. Ожидаю сбалансированную игру. Нужно забрать мяч и владеть инициативой, чтобы создавать моменты», — приводит слова Мотты Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    После этого матча «Эмполи» занимает 7-е место в таблице Серии А (6 очков). «Ювентус» располагается на 1-й позиции с 8-ю баллами в копилке.

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