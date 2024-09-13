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    «Барселона» может подписать игрока сборной Нидерландов

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    Опорник «ПСВ» и сборной Нидерландов Йерди Схаутен привлек внимание испанской «Барселоны», сообщает издание Marca.

    Йерди Схаутен
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    Йерди Схаутен

    Каталонский клуб вел личные переговоры с 27-летним полузащитником, который готов был перебраться в Ла Лигу, но из-за финансовых проблем «Барселона» летом не потянула трансфер.

    Сейчас же к зиме сине-гранатовые снова готовы вернуться к кандидатуре Схаутена. «ПСВ» оценивает его в € 25 млн.

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    • За голландский клуб Схаутен выступает с лета 2023 года, перейдя из итальянской «Болоньи». В прошлом сезоне в 44 матчах за «ПСВ» он забил пять мячей.

    За сборную Нидерландов Схаутен сыграл 13 матчей.

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