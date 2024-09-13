«Барселона» может подписать игрока сборной Нидерландов

Опорник «ПСВ» и сборной Нидерландовпривлек внимание испанской, сообщает издание Marca.

Каталонский клуб вел личные переговоры с 27-летним полузащитником, который готов был перебраться в Ла Лигу, но из-за финансовых проблем «Барселона» летом не потянула трансфер.

Сейчас же к зиме сине-гранатовые снова готовы вернуться к кандидатуре Схаутена. «ПСВ» оценивает его в € 25 млн.

За голландский клуб Схаутен выступает с лета 2023 года, перейдя из итальянской «Болоньи». В прошлом сезоне в 44 матчах за «ПСВ» он забил пять мячей.

За сборную Нидерландов Схаутен сыграл 13 матчей.