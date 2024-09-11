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    Илич: Станкович делает все для того, чтобы «Спартак» достиг уровня «Зенита»

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    Главный тренер «Пари НН» Саша Илич рассказал, что думает о наставнике «Спартака» Деяне Станковиче. Они оба являются представителями Сербии.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Мы знакомы больше 30 лет — с тех пор, как юношами соперничали в составах "Црвены Звезды" и "Партизана". 10 лет мы с Деяном играли в первой сборной. Естественно, мы очень близки и в любой момент можем созвониться, поболтать.

    Он очень хороший тренер. У него есть характер и качества, чтобы быть топом. И он уже топ. Деян и до приезда в Россию отлично работал, и сейчас замечательно справляется со "Спартаком". Станкович делает всё для того, чтобы "Спартак" достиг уровня "Зенита". Я смотрел их последнюю игру, и мне очень понравилась игра москвичей», — цитирует Илича «Чемпионат».

    Напомним, что Станкович стал наставником «Спартака» этим летом. Он сменил на этом посту Деяна Станковича.

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