Фомин объяснил, почему он не сыграл за сборную России

Хавбек московского «Динамо»объяснил, почему не смог сыграть в товарищеском матче с Вьетнамом.

Матч состоялся 5 сентября. Команда Валерия Карпина победила со счетом 3:0.

«Я не поехал в сборную России, потому что получил травму. Но сейчас подлечился, сыграл тайм в товарищеском матче с "Пари НН" и готовлюсь к следующей игре чемпионата.

Смотрел новости, связанные со сборной России, и следил, состоится ли матч с Таиландом. По итогу матч отменили. Сегодня видел и общался с Андреем Лунёвым и Константином Тюкавиным. Они спокойно тренируются, и с ними всё хорошо», — сказал Фомин «Чемпионату».