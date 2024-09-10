Кержаков: Трансфер Соболева никак не повлияет на результат — «Зенит» снова станет чемпионом

Бывший нападающий «Зенита»высказался о переходе форвардаизв санкт-петербургский клуб.

«В целом я уже ответил: на результат это никак не повлияет.

Я понимаю чувства болельщиков клуба — для них это может быть чувствительный момент. При этом на трансферы я все-таки смотрю с точки зрения тренера.

Переход Соболева точно не осуществился бы, если Семак его не согласовал бы. Он завоевал с клубом шесть чемпионств подряд и знает, какие футболисты ему необходимы для результата», — приводит слова Кержакова Спортс.

Соболев перешел в «Зенит» в конце августа из «Спартака». Контракт 27-летнего нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитано на три года.

Напомним, Соболев в самом начале нынешнего сезона был отстранен от основного состава «Спартака» из-за того, что изъявил желание перейти в «Зенит».