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    Севикян: С детства была мечта сыграть за «Локомотив»

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    Нападающий «Локомотива» Эдгар Севикян высказался о подписании контракта с московским клубом. Он перешел в команду на правах аренды из «Ференцвароша».

    Эдгар Севикян
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    Эдгар Севикян

    «Скрывать не буду. С детства не только у меня, но и у моего отца была мечта, чтобы я сыграл за "Локомотив". В голове это было.

    Над предложение "Локомотива" особо долго не думал, так как очень люблю этот клуб и понимаю, что на данный момент это лучший вариант для меня.

    С Галактионовым мы знакомы еще с юношеских команд. Очень хорошо знаю его стилистику, что он требует. Говорил ли с Тикнизяном? Прям чтобы узнавать информацию — нет. Мы и на сборах пересекаемся и разговариваем», — сказал Севикян клубной пресс-службе.

    Напомним, Севикян перешел в «Ференцварош» в начале 2024 года из «Пари НН». В составе клуба из Будапешта он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

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