Севикян: С детства была мечта сыграть за «Локомотив»

Нападающийвысказался о подписании контракта с московским клубом. Он перешел в команду на правах аренды из

«Скрывать не буду. С детства не только у меня, но и у моего отца была мечта, чтобы я сыграл за "Локомотив". В голове это было.

Над предложение "Локомотива" особо долго не думал, так как очень люблю этот клуб и понимаю, что на данный момент это лучший вариант для меня.

С Галактионовым мы знакомы еще с юношеских команд. Очень хорошо знаю его стилистику, что он требует. Говорил ли с Тикнизяном? Прям чтобы узнавать информацию — нет. Мы и на сборах пересекаемся и разговариваем», — сказал Севикян клубной пресс-службе.

Напомним, Севикян перешел в «Ференцварош» в начале 2024 года из «Пари НН». В составе клуба из Будапешта он принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.