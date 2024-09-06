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    Италия обыграла Францию в матче Лиги наций

    Франция — Италия: счет матча 1:3, обзор голов

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    Италия одолела Францию (3:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    У французской сборной единственный гол забил Брэдли Баркола на 1-й минуте встречи.

    В составе Италии голы записали на свой счет Федерико Димарко на 30-й минуте, Давиде Фраттези на 51-й минуте и Джакомо Распадори на 74-й минуте.

    Футбол. Лига наций УЕФА. A2
    Франция — Италия 1:3
    Голы: 1:0 Брэдли Баркола (1'), 1:1 Федерико Димарко (30'), 1:2 Давиде Фраттези (51'), 1:3 Джакомо Распадори (74') Франция: Мик Меньян, Жонатан Клосс (Жюль Кунде, 77'), Ибраима Конате, Вильям Салиба, Тео Эрнандес, Юссуф Фофана (Ману Коне, 58'), Н’Голо Канте (Уоррен Заир-Эмери, 77'), Майкл Олисе (Усман Дембеле, 58'), Антуан Гризманн (Марку Тюрам, 77'), Брэдли Баркола, Килиан Мбаппе Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Федерико Димарко (Марко Брешианини, 81'), Андреа Камбьязо, Риккардо Калафьори (Алессандро Буонджорно, 71'), Алессандро Бастони, Джованни Ди Лоренцо, Лоренцо Пеллегрини (Джакомо Распадори, 46'), Сандро Тонали, Самуэле Риччи, Давиде Фраттези (Дестини Удоджи, 62'), Матео Ретеги (Мойзе Кин, 81') Предупреждения: Матео Ретеги (49'), Ману Коне (60')

    В следующем матче Италия сыграет против Израиля 9-го сентября, а Франция встретится в тот же день с Бельгией.

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