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    Романцев прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Крылья Советов»

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    Экс-наставник «Спартака» Олег Романцев высказался по поводу возможного перехода Артема Дзюбы в самарские «Крылья Советов».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    После ухода из «Локомотива» Дзюба является свободным агентом.

    «Я давно Артёма на поле не видел. Но, зная его умение добиваться своего в самых сложных ситуациях, не сомневаюсь — всё это время он готовился к продолжению карьеры. Не думаю, что разговоры о его финансовых запросах здесь будут стоять на первом месте.

    Обычно для таких, как Дзюба, в подобные моменты важнее не сорвать куш, а вернуться в игру. Я с уважением отношусь к тренеру "Крыльев" Осинькину. И если в разговоре о сотрудничестве он поверит в Артёма, то от этого выиграют и команда, и болельщики. Ведь с появлением Дзюбы в "Крыльях" от него будут ждать того же огня, который отличал его в прежних командах. Да и мне будет интересно проверить свои ожидания», — приводят слова Романцева «Известия».

    Календарь и таблица РПЛ

    Дзюба расторг контракт с «Локомотивом» летом.

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