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    Каманцев: Решения экспертов ЭСК не делаются открытыми, чтобы на них не оказывалось давление«

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    Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о том, как идет работа с клубами РПЛ.

    Павел Каманцев
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    Павел Каманцев

    «За пять лет в судействе новых вопросов не появилось. Все они о единстве трактовок и большей открытости. Главное несогласие клубов с решениями ЭСК происходит потому, что оно против клуба. И вы никогда не убедите их.

    Был момент, когда выступал Артем Ребров: говорил, что в игре было много фолов, надо было больше дать желтых. А за день до этого я общался с представителями другой команды, и они говорят, что вы нас на свисток посадили. Ни одну, ни другую сторону мы не убедим.

    Почему нельзя сделать открытыми решения экспертов ЭСК? Чтобы не оказывалось давление на экспертов. У нас есть определенные условия работы с экспертами. Когда мы приглашали нынешних членов ЭСК, у нас был согласован такой формат. Наиболее активным был Гаджи Муслимович из махачкалинского "Динамо". Валерий Карпин вопросов не задавал. Он слушал и принимал ответы. Я был большой фанат Карпина-игрока, но я не следил, отключался он от встречи сегодня или», — приводит слова Каманцева «Спорт-Экспресс».

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