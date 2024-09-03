Каманцев: Решения экспертов ЭСК не делаются открытыми, чтобы на них не оказывалось давление«

Председатель судейского комитета РФСвысказался о том, как идет работа с клубами РПЛ.

«За пять лет в судействе новых вопросов не появилось. Все они о единстве трактовок и большей открытости. Главное несогласие клубов с решениями ЭСК происходит потому, что оно против клуба. И вы никогда не убедите их.

Был момент, когда выступал Артем Ребров: говорил, что в игре было много фолов, надо было больше дать желтых. А за день до этого я общался с представителями другой команды, и они говорят, что вы нас на свисток посадили. Ни одну, ни другую сторону мы не убедим.

Почему нельзя сделать открытыми решения экспертов ЭСК? Чтобы не оказывалось давление на экспертов. У нас есть определенные условия работы с экспертами. Когда мы приглашали нынешних членов ЭСК, у нас был согласован такой формат. Наиболее активным был Гаджи Муслимович из махачкалинского "Динамо". Валерий Карпин вопросов не задавал. Он слушал и принимал ответы. Я был большой фанат Карпина-игрока, но я не следил, отключался он от встречи сегодня или», — приводит слова Каманцева «Спорт-Экспресс».