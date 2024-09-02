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    «Арсенал» отклонил предложение «Аль-Иттихада» по Троссарду

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    «Аль-Иттихад» пытался выкупить у «Арсенала» атакующего полузащитника Леандро Троссард.

    Леандро Троссард
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    Леандро Троссард

    По информации журналиста Фабрицио Романо, саудовский клуб предлагал за бельгийского футболиста 35 миллионов евро.

    «Арсенал» ответил отказом, так как главный тренер Микель Артета считает Троссарда одним из ключевых игроков проекта.

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    • В связи с этим «Аль-Иттихад» теперь нацелен на приобретение вингера «Порту» Галено. По данным источника, клуб из Джидды готов заплатить за бразильца 45 миллионов евро. Еще пять миллионов португальцы могут получить в виде бонусов.

    Transfermarkt оценивает стоимость Троссарда в 35 миллионов евро.

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