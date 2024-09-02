Лига 1. ПСЖ вышел в единоличные лидеры

«Пари Сен-Жермен» одержал третью победу подряд в новом сезоне французской Лиги 1. Конкуренты парижан «Лилль», «Монако» и «Ланс» потеряли очки в отчётном туре.

Изменения в турнирной таблице

«Марсель» сделал рывок после матчей 3 тура французского чемпионата, поднявшись с 5 на 2 место. Со знаком плюс прошёл тур для «Нанта», который с 7 строчки взобрался на 3.

А вот «Монако» и «Ланс» потеряли одну позицию, расположившись на 4 и 5 местах соответственно. Вниз скатился «Лилль», опустившись сразу на четыре ступеньки и заняв 6 строчку в Лиге 1.

Вверх по турнирной таблице поднялись «Гавр» (с 9 на 7), «Ницца» (с 12 на 8), «Реймс» (с 13 на 10), «Брест» (с 18 на 12), «Лион» (с 17 на 14).

Календарь и таблица Лиги 1

По итогам матчей 3 тура в чемпионате Франции опустились «Страсбург» (с 6 на 9), «Ренн» (с 8 на 11), «Осер» (с 10 на 13), «Тулуза» (с 11 на 15), «Монепелье» (с 14 на 16), «Анже» (с 15 на 17) и «Сент-Этьен» (с 16 на 18).

Лидерство ПСЖ

ПСЖ в сезоне 2024/2025 Лиги 1 идёт пока без очковых потерь, в трёх матчах парижане одержали три победы.

В рамках минувшего тура «Пари Сен-Жермен» добился успеха в гостевом матче против «Лилля» (3:1). В составе чемпионов мячи в сетку ворот соперника отправили Брэдли Баркола, Рандаль Коло-Муани и Витинья, последний реализовал пенальти.

Таким образом ПСЖ набрал 9 очков и вышел на чистое первое место, а «Лилль» с 6 баллами опустился на 6 место в турнирной таблице Лиги 1.

Топ-5

Сразу 4 клуба набрали по 7 пунктов после трёх проведённых встреч. По дополнительным показателям на второе место поднялся «Марсель».

«Провансальцы» на выезде переиграли «Тулузу» (3:1). В составе «олимпийцев» дублем отметился Мейсон Гринвуд, также в матче был зафиксирован автогол в исполнении Чарли Крессвелла.

«Тулуза» — «Марсель» globallookpress.com

На третьем месте расположился «Нант», который в гостевой встрече против «Монпелье» одержал победу со счётом 3:1.

Ещё в одном матче лидеров была зафиксирована ничья, голами обменялись футболисты «Монако» и «Ланса» (1:1). После 3 туров «монегаски» занимают 4 место, а «кроваво-золотые» — на 5 строчке французского чемпионата.

Тур № 4

Матчи 4-го тура чемпионата Франции пройдут с 13 по 15 сентября.

Лидер Лиги 1 ПСЖ на своём поле примет «Брест», игра запланирована на субботу, 14 сентября. В этот же день «Марсель» дома сыграет против «Ниццы». «Монако» отправится гостить к «Осеру», а «Ланс» на своём поле сыграет против «Лиона».

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Программу 4 игрового дня окроет матче между «Сент-Этьеном» и «Лиллем»: встреча состоится в пятницу, 13 сентября.